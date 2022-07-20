- 20 Tem 2022 - 23:48

Cansu Dere’nin 18 Yıl Önceki Halini Görenler Tanıyamadı! Ağzı, Yüzü, Burnu…Mavi Ekran Verdirdi! “Volkan Huzur İçinde Uyusun!”

41 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere’nin 18 yıl önceki haliyle resmen mavi ekran verdirdi! Sadakatsiz dizisinden gönderme alan Cansu Dere’ye “Volkan huzur içerisinde uyusun” yorumları arka arkaya yapıldı! Görenlerin inanmak bile istemediği değişim, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ağzı, yüzü, burnu… İşte merak edilen tüm detaylar!

En son olarak Kanal D ekranlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, akıllara kazınmıştı. Eyşan’dan sonra Asya karakteriyle unutulmaz karakterlere bir imzasını daha atan Cansu Dere, Asya karakterinin kendisini aşırı derecede yorduğunu dile getirmişti. Sosyal medyada yayılan Cansu Dere’nin 18 yıl önceki hali herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Tem 2022 - 23:48 Ankara- Yaşam

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