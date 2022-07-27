Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Şampiyonlar Ligi ÖN Eleme Maç Detayları…

Ülkemizin en önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe geçtiğimiz yıl Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile iddiali bir giriş yaptığı Süper Lig’de istediğini elde edememiş ve sezonu İsmail Kartal ile 2. Sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini elde etmeye hak kazanmıştı. Taraftarların ve camianın şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Ali Koç Dünyaca ünlü Avrupa’nın önde gelen teknik isimlerinden birisi olan Jorge Jesus ve ekibini göreve getirdi ve ardından iddialı transferlere imza attı.

Sezonu 3 kulvarda da sürdürmek ve en az 2 kupa ile kapatmak isteyen Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme ikinci ayak maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar.

Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında İstanbul'da Dinamo Kiev ile 2. kez karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 27 Temmuz Çarşamba günü (BUGÜN) Ülker Stadı'nda oynanacak. Maç Saat 20.00'de başlayacak. Yayınlanacak kanalda belli oldu. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı sunulacak. Rövanş maçını İtalya Futbol Federasyonundan Hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında BUGÜN muhtemel ilk 11'i şöyle: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.

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