Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Arenasında Dinamo Kiev İle Karşılaşıyor! Karşılaşma Saat Kaçta Başlayacak? Hangi Kanalda Yayınlanacak? Takımların İlk 11’leri Kimler? İşte Tüm Detaylar…
Temsilcimiz Fenerbahçe Dünyanın kulüp takımları bazında en önemli organizasyon olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkıyor. Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Dinamo Kiev karşılaşması ile ilgili hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı ve muhtemel il 11’ler ile ilgili sorular da merak konusu oluyor. İşte maç ile ilgili merak edilen soruların cevapları.
Ülkemizin en önemli takımlarından biri olan Fenerbahçe geçtiğimiz yıl Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile iddiali bir giriş yaptığı Süper Lig’de istediğini elde edememiş ve sezonu İsmail Kartal ile 2. Sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini elde etmeye hak kazanmıştı. Taraftarların ve camianın şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Ali Koç Dünyaca ünlü Avrupa’nın önde gelen teknik isimlerinden birisi olan Jorge Jesus ve ekibini göreve getirdi ve ardından iddialı transferlere imza attı. Sezonu 3 kulvarda da sürdürmek ve en az 2 kupa ile kapatmak isteyen Fenerbahçe, bu akşam oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk ayak maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili detaylar ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte detaylar.
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20 Tem 2022 - 14:56 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.