- 20 Tem 2022 - 14:29 G: 20 Tem 2022 - 15:25

Alişan’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Sözler! 1 Yıl Sonra Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… Kardeşinin Vefatı Üzerine Dedikleri…

Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ünlü şarkıcı Alişan’ın zor günleri geride bırakmaya başladığı düşünülüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştiren Alişan, kardeşinin acısının hala çok taze olduğunu o sözler ile gözler önüne serdi! İşte detaylar...

Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ünlü şarkıcı Alişan’ın zor günleri geride bırakmaya başladığı düşünülüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştiren Alişan, kardeşinin acısının hala çok taze olduğunu o sözler ile gözler önüne serdi! Peki, Alişan kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili ne paylaştı? Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümü ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

20 Tem 2022 - 14:29 - Magazin

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