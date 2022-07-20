Alişan’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Sözler! 1 Yıl Sonra Öyle Bir İtirafta Bulundu Ki… Kardeşinin Vefatı Üzerine Dedikleri…
Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ünlü şarkıcı Alişan’ın zor günleri geride bırakmaya başladığı düşünülüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştiren Alişan, kardeşinin acısının hala çok taze olduğunu o sözler ile gözler önüne serdi! İşte detaylar...
Kardeşini kaybettikten sonra zor günler geçiren ünlü şarkıcı Alişan’ın zor günleri geride bırakmaya başladığı düşünülüyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım daha gerçekleştiren Alişan, kardeşinin acısının hala çok taze olduğunu o sözler ile gözler önüne serdi! Peki, Alişan kardeşi Selçuk Tektaş ile ilgili ne paylaştı? Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ın ölümü ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 14:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.