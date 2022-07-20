Nuri Alço’dan Bomba Cüneyt Arkın İtirafı! Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer O Sahnede…
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 85’inci yaşına girmesine sayılı günler kala Yeşilçam’ın özellikle aksiyon filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz ay aramızdan ayrılmıştı. Cüneyt Arkın’a ilişkin önemli anekdotlar anlatan Nuri Alço ise bakın neler söyledi? İşte detaylar...
Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 85’inci yaşına girmesine sayılı günler kala Yeşilçam’ın özellikle aksiyon filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz ay aramızdan ayrılmıştı. Cüneyt Arkın’a ilişkin önemli anekdotlar anlatan Nuri Alço ise, Arkın ile ilgili çok önemli itiraflar da bulundu. Peki, Nuri Alço, Cüneyt Arkın için ne dedi? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 15:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.