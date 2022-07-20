Nuri Alço’dan Bomba Cüneyt Arkın İtirafı! Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer O Sahnede…

Evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 85’inci yaşına girmesine sayılı günler kala Yeşilçam’ın özellikle aksiyon filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Cüneyt Arkın, geçtiğimiz ay aramızdan ayrılmıştı. Cüneyt Arkın’a ilişkin önemli anekdotlar anlatan Nuri Alço ise, Arkın ile ilgili çok önemli itiraflar da bulundu. Peki, Nuri Alço, Cüneyt Arkın için ne dedi? İşte, detaylar…