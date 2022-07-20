Ebru Polat’tan Kan Ter İçerisinde Bırakan Yatak Pozu! Frikik Vere Vere Paylaştı; Her Şeyi Belli Oldu! Telefonunun Kamerasını…
Girdiği müzik dünyasında hızla yükselen isimlerden biri olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde üstsüz olarak paylaştığı fotoğrafı ile Onlyfans sitesine üye olduğunu duyurmuştu. Bu hareketi ile herkesi şaşırtan Ebru Polat ile ilgili son gelişmeler haberimizde...
Girdiği müzik dünyasında hızla yükselen isimlerden biri olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde üstsüz olarak paylaştığı fotoğrafı ile Onlyfans sitesine üye olduğunu duyurmuştu. Bu hareketi ile herkesi şaşırtan Ebru Polat’tan gelen yeni paylaşım herkesin şaşkınlığını iki katına çıkardı! Peki, Ebru Polat, Onlyfans adı ne? Ebru Polat ne paylaştı? Ebru Polat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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20 Tem 2022 - 15:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.