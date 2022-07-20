Ebru Polat’tan Kan Ter İçerisinde Bırakan Yatak Pozu! Frikik Vere Vere Paylaştı; Her Şeyi Belli Oldu! Telefonunun Kamerasını…

Girdiği müzik dünyasında hızla yükselen isimlerden biri olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde üstsüz olarak paylaştığı fotoğrafı ile Onlyfans sitesine üye olduğunu duyurmuştu. Bu hareketi ile herkesi şaşırtan Ebru Polat’tan gelen yeni paylaşım herkesin şaşkınlığını iki katına çıkardı! Peki, Ebru Polat, Onlyfans adı ne? Ebru Polat ne paylaştı? Ebru Polat’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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