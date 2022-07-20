- 20 Tem 2022 - 23:24

Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor? 

ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, sezon finalini değerlendirmek için tatile çıktı. Çıktığı tatilden ilk pozlarını paylaşan Esra Erol’a ilk yorum Ali Özbir’den geldi. Esra Erol’un eşi olan Ali Özbir’in yorumu ise, herkesin ağzını açık bırakmaya yetti! İşte detaylar...

ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, sezon finalini değerlendirmek için tatile çıktı. Çıktığı tatilden ilk pozlarını paylaşan Esra Erol’a ilk yorum Ali Özbir’den geldi. Esra Erol’un eşi olan Ali Özbir’in yorumu ise, herkesin ağzını açık bırakmaya yetti! Peki, Esra Erol ne paylaştı? Esra Erol’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Ali Özbir, Esra Erol’un fotoğrafına ne yorumunu yaptı? İşte, detaylar…

20 Tem 2022 - 23:24 - Magazin

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