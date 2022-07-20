Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti; 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, sezon finalini değerlendirmek için tatile çıktı. Çıktığı tatilden ilk pozlarını paylaşan Esra Erol’a ilk yorum Ali Özbir’den geldi. Esra Erol’un eşi olan Ali Özbir’in yorumu ise, herkesin ağzını açık bırakmaya yetti! İşte detaylar...
ATV ekranlarından yayınlanan Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, sezon finalini değerlendirmek için tatile çıktı. Çıktığı tatilden ilk pozlarını paylaşan Esra Erol’a ilk yorum Ali Özbir’den geldi. Esra Erol’un eşi olan Ali Özbir’in yorumu ise, herkesin ağzını açık bırakmaya yetti! Peki, Esra Erol ne paylaştı? Esra Erol’un paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? Ali Özbir, Esra Erol’un fotoğrafına ne yorumunu yaptı? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 15:40 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.