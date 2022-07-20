Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür!

Ülkemizde en sevilen zincir marketlerden biri olarak gönüllere taht kuran Tarım Kredi Market, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünlerde uyguladığı indirimli kampanyalar ile mutfakları doldururken vatandaşların ceplerini de düşünüyor. Yükselen enflasyon ve kur değerleri nedeni ile her gün birbiri arkasına gelen zamların uygulandığı akaryakıt, elektronik gibi gıda ürünleri de bu zamlardan nasibini almakta. Özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan zamlar vatandaşların ekonomisini en çok zorlayan kısımlardan olsa da Tarım Kredi Market yine büyük indirimi yayınladı. İşte vatandaşların yüzünü güldüren o indirimler.

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