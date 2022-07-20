- 20 Tem 2022 - 15:47

Tarım Kredi Market’ten İnanılmaz İndirim! Pirinçten Kırmızı Mercimeğe Gıda Ürünlerinde Dev İndirimli Ürünler! Bu İndirimleri Kaçıranlar Çok Üzülür!

Vatandaşların en çok sevdiği marketlerden birisi haline gelen Tarım Kredi Market, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile birlikte oluşturduğu kaliteli ve kampanyalı ürünler ile neredeyse yok satmaya devam ediyor. Arkası kesilmeyen indirim furyasına bir yenisi daha eklendi. İşte görenlerin ağzını açık bırakan indirimlerle dolu o ürünler.

Ülkemizde en sevilen zincir marketlerden biri olarak gönüllere taht kuran Tarım Kredi Market, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünlerde uyguladığı indirimli kampanyalar ile mutfakları doldururken vatandaşların ceplerini de düşünüyor. Yükselen enflasyon ve kur değerleri nedeni ile her gün birbiri arkasına gelen zamların uygulandığı akaryakıt, elektronik gibi gıda ürünleri de bu zamlardan nasibini almakta. Özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan zamlar vatandaşların ekonomisini en çok zorlayan kısımlardan olsa da Tarım Kredi Market yine büyük indirimi yayınladı. İşte vatandaşların yüzünü güldüren o indirimler.

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20 Tem 2022 - 15:47 - Yaşam

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