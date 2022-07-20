İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…

İbrahim Tatlıses’in geçtiğimiz günlerde annesini övgülere boğduğu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses ile birlikte tatile çıktı. Tatillerinden ilk kareleri paylaşan Yasemin Şefkatli Tatlıses, fotoğrafta verdiği pozlar ve mayo seçimi ile bir hayli dikkat çekti. Yasemin Şefkatli Tatlıses’in pozlarında asıl dikkat çeken detay ise, başka bir şey oldu! Peki, Yasemin Şefkatli Tatlıses ne paylaştı? Yasemin Şefkatli Tatlıses’in paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…