Kısmetse Olur Hazal Atabek’in Mayosunu Giyince Olanlar Oldu! “Emre Ubeyli Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor…

Yarışmaya katılan 7 kadın ve erkek yarışmacı, fan kitlelerini oluşturmuşlardı. Kısmetse Olur bitmesine rağmen; yarışmada yer alan isimlerin ünü bir dakika bile düşmemişti. Sürekli gündeme gelen isimlerden biri olan Hazal Atabek’in değişimi ve mayolu paylaşımı yürekleri yerinden çıkardı. Zamanla daha da güzelleşen Hazal Atabek’e yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!