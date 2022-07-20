Kısmetse Olur Hazal Atabek’in Mayosunu Giyince Olanlar Oldu! “Emre Ubeyli Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Sosyal Medya Alev Alev Yanıyor…
Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemlere damgasını vuran Kısmetse Olur programında adını duyuran Hazal Atabek’in mayolu paylaşımı ortalığı inletti. Yarışma içerisinde Emre Ubeyli’yle aşk yaşayan Hazal Atabek’in o pozlarını görenler ise “Emre neyi kaybettiğine dön bak” yorumlarında bulundu! Sosyal medyayı alev alev yakan Atabek, gündemi resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yarışmaya katılan 7 kadın ve erkek yarışmacı, fan kitlelerini oluşturmuşlardı. Kısmetse Olur bitmesine rağmen; yarışmada yer alan isimlerin ünü bir dakika bile düşmemişti. Sürekli gündeme gelen isimlerden biri olan Hazal Atabek’in değişimi ve mayolu paylaşımı yürekleri yerinden çıkardı. Zamanla daha da güzelleşen Hazal Atabek’e yorumlar arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.