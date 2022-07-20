- 20 Tem 2022 - 15:48 G: 20 Tem 2022 - 15:53

Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Nasıl Zayıfladığı Ortaya Çıktı! Sadece Bu Taktikle 50 Santimden Fazla İncelecekmiş… “Yok Artık!”

Bir süredir hızla zayıflamasıyla her fotoğrafında adeta daha da incelenen ünlü oyuncu Buse Varol’un ne kadar ve nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Hızla zayıflayan Buse Varol’un zayıflama yöntemini anlatan isim ise, yöntemi uygulayan Uzman Özlem Posbaşoğlu oldu! İşte Buse Varo'un formülü ve detaylar...

Bir süredir hızla zayıflamasıyla her fotoğrafında adeta daha da incelenen ünlü oyuncu Buse Varol’un ne kadar ve nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Hızla zayıflayan Buse Varol’un zayıflama yöntemini anlatan isim ise, yöntemi uygulayan Uzman Özlem Posbaşoğlu oldu! Peki, Buse Varol nasıl, hangi yöntemle zayıfladı? Buse Varol ne kadar zayıfladı, kaç kilo verdi? İşte, detaylar…

20 Tem 2022 - 15:48 - Magazin

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