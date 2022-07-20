Özge Gürel’in Gelinliği İçin Ödediği Para Akıl Beyin Yakıyor! Sosyal Medyayı Salladı; “Sadece 1 Tanesinin Fiyatı mı Bu?”
FOX TV ekranlarından yayınlanan Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışan ve dizide başrolleri paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, diziden sonra başlayan aşklarını geçtiğimiz günlerde resmiyete dökmüştü. Yeni evlenen çiftin düğüne ilişkin detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. İşte Özge Gürel ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
FOX TV ekranlarından yayınlanan Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışan ve dizide başrolleri paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, diziden sonra başlayan aşklarını geçtiğimiz günlerde resmiyete dökmüştü. Yeni evlenen çiftin düğüne ilişkin detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Özellikle o detaylarda yer alan Öge Gürel’in gelinlik fiyatı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Özge Gürel’in gelinliği kaç TL, ne kadar? Özge Gürel gelinliği hangi marka? Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çifti Türkiye’de düğün yapacaklar mı? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 15:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.