Özge Gürel’in Gelinliği İçin Ödediği Para Akıl Beyin Yakıyor! Sosyal Medyayı Salladı; “Sadece 1 Tanesinin Fiyatı mı Bu?”

FOX TV ekranlarından yayınlanan Kiraz Mevsimi isimli dizinin setinde tanışan ve dizide başrolleri paylaşan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti, diziden sonra başlayan aşklarını geçtiğimiz günlerde resmiyete dökmüştü. Yeni evlenen çiftin düğüne ilişkin detaylar da tek tek ortaya çıkmaya başladı. Özellikle o detaylarda yer alan Öge Gürel’in gelinlik fiyatı ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Özge Gürel’in gelinliği kaç TL, ne kadar? Özge Gürel gelinliği hangi marka? Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çifti Türkiye’de düğün yapacaklar mı? İşte, detaylar…