Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı Gözyaşlarına Boğdu! Birbirlerine Girmişlerdi; Sesler Yükselmişti… “Acun Sevgilini Koru!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı hakkında öyle açıklamalarda bulundu ki, görenler şok içerisinde kaldı! Şeyma Subaşı’nın gözyaşlarına boğulacağına dair yorumlar yapılmaya başlandı! Seslerin yükseldiği hatta ellerin kalktığı tartışma ortalığı karıştırmıştı. Peki, neler oluyor?
8 yıl kadar aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece bir yılını evli olarak geçirmişlerdi. İkilinin ayrılması olay yaratmış; aldatma iddiaları arka arkaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda birbirlerine velayet davası açan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, sosyal medyada tartışmalara neden olacak göndermelerde bulunmuştu. Kısa bir süre önce Bodrum’da tatil yapan ikili karşılaşınca iddialara göre velayetten dolayı tartışmışlardı. Şeyma Subaşı, avazı çıktığı kadar sesini yükseltmiş, Acun Ilıcalı ise mekanı iddialara göre terk etmişti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.