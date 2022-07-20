Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı Gözyaşlarına Boğdu! Birbirlerine Girmişlerdi; Sesler Yükselmişti… “Acun Sevgilini Koru!” Neler Oluyor?

8 yıl kadar aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece bir yılını evli olarak geçirmişlerdi. İkilinin ayrılması olay yaratmış; aldatma iddiaları arka arkaya gelmişti. Geçtiğimiz aylarda birbirlerine velayet davası açan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, sosyal medyada tartışmalara neden olacak göndermelerde bulunmuştu. Kısa bir süre önce Bodrum’da tatil yapan ikili karşılaşınca iddialara göre velayetten dolayı tartışmışlardı. Şeyma Subaşı, avazı çıktığı kadar sesini yükseltmiş, Acun Ilıcalı ise mekanı iddialara göre terk etmişti. Peki, neler oluyor?

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