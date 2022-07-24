Fahriye Evcen’in Acı Dolu Hayat Hikayesi Ortaya Çıktı! Meğer Öyle Şeyler Yaşamış Ki… O İsim Hayatına Dokunmasa Halen Tanınmıyor Olacaktı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen hakkında ortaya çıkan herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Nasıl ünlü olduğu ortaya çıkan Fahriye Evcen’in diplerden zirveye yükseldiği ortaya çıkınca; herkes şok oldu. Ailesinin yaşadığı zor durumların içerisinde çıkan Fahriye Evcen’e birçok kişi ise “Fahriye’ye bak sen” yorumlarında bulundular! İşte merak edile tüm detaylar…
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen, diziden ayrılarak herkesi şok etmişti. Oğlu Karan’la ilgilenmek için diziden ayrıldığı iddia edilen Fahriye Evcen’in hamile olduğunun ortaya çıkması sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Şimdilerde 3 aylık hamile olduğu konuşulan Fahriye Evcen’in keşfedilme hikayesi dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.