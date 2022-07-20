- 20 Tem 2022 - 17:25 G: 20 Tem 2022 - 17:43

Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da boy gösteren Evrim Keklik, dekolteli mavi elbisesiyle akılları başlardan almayı başardı. Mavi bir elbise giyerek tüm algıları bozan Evrim Keklik’e sevenleri ise “Sana yarışmadan sonra bir şeyler oldu” yorumlarında bulundular! Ortamı güzelliği ve fiziğiyle alev alev yakan Evrim Keklik, mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star’da 13 kez potaya giren Evrim Keklik, rakiplerini korkutmuştu. Sevenlerinin güçleri sayesinde Survivor yarışmasından 15. olarak ayrılan Evrim Keklik, gündemi sallamıştı. 2020 yılında Nisa Bölükbaşı’yla kanlı bıçaklı olan Evrim Keklik, 2022 yılında ise Nisa Bölükbaşı’yla can ciğer olmuştu. Survivor yarışmasından sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Evrim Keklik, bir bakanı bir daha baktıracak bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Tem 2022 - 17:25 Ankara- Yaşam

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