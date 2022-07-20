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20 Tem 2022 - 17:25

Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da boy gösteren Evrim Keklik, dekolteli mavi elbisesiyle akılları başlardan almayı başardı. Mavi bir elbise giyerek tüm algıları bozan Evrim Keklik’e sevenleri ise “Sana yarışmadan sonra bir şeyler oldu” yorumlarında bulundular! Ortamı güzelliği ve fiziğiyle alev alev yakan Evrim Keklik, mest etti! İşte merak edilen tüm detaylar…