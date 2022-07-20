Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasını aşklarıyla sallayan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evlenecekleri yönünde çıkan haberlere ilk açıklama geldi. Mert Öcal’ın annesiyle yemeğe çıkan Sude Burcu’nun bu hamlesi evlilik iddialarının artmasına neden olmuştu ki, söylenenler çılgına çevirdi. Meğer Sude Burcu ve Mert Öcal…
Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu’ya Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını söyleyince ortalık karışmıştı. Mert Öcal, Sude Burcu’ya “Ben senin için yarışmayı bırakırım” sözlerini dile getirmişti. Survivor yarışmasından sonra olayları çözen Sude Burcu ve Mert Öcal, ilk kez birlikte açıklamalarda bulundular! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.