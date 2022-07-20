Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor?

Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu’ya Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını söyleyince ortalık karışmıştı. Mert Öcal, Sude Burcu’ya “Ben senin için yarışmayı bırakırım” sözlerini dile getirmişti. Survivor yarışmasından sonra olayları çözen Sude Burcu ve Mert Öcal, ilk kez birlikte açıklamalarda bulundular! Peki, neler oluyor?

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