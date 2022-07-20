- 20 Tem 2022 - 18:26 G: 20 Tem 2022 - 18:46

Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasını aşklarıyla sallayan Sude Burcu ve Mert Öcal’ın evlenecekleri yönünde çıkan haberlere ilk açıklama geldi. Mert Öcal’ın annesiyle yemeğe çıkan Sude Burcu’nun bu hamlesi evlilik iddialarının artmasına neden olmuştu ki, söylenenler çılgına çevirdi. Meğer Sude Burcu ve Mert Öcal…

Survivor şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı, Sude Burcu’ya Mert Öcal’ın en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla aşk yaşadığını söyleyince ortalık karışmıştı. Mert Öcal, Sude Burcu’ya “Ben senin için yarışmayı bırakırım” sözlerini dile getirmişti. Survivor yarışmasından sonra olayları çözen Sude Burcu ve Mert Öcal, ilk kez birlikte açıklamalarda bulundular! Peki, neler oluyor?

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20 Tem 2022 - 18:26 Ankara- Yaşam

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