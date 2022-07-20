Melis Sezen’in İncecik Fiziği Yine Olay Oldu! Düşük Bel Pantolonuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “İlah Mısın, Silah Mısın Kızım?”
En son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, incecik fiziğiyle yine olay oldu! Derin göğüs dekolteli ve çekici paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, düşük bel pantolonuyla bir bakanı bir daha baktırdı. Öyle ki, güzel oyuncu Sezen’e hayranları “İlah mısın, silah mısın” demeden duramadı! İşte Melis Sezen’den gelen aşırı çekici pozlar…
Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte kendisini tatilde bulan Melis Sezen, Bali’den paylaşımlar yapmıştı. Bali paylaşımlarıyla çok konuşulan Melis Sezen, cesur halleriyle mest etmişti. Sadakatsiz dizisinden sonra Disney Plus’ta bir projeye başlayacak olan Sezen, projesi başlamadan yazın tadını çıkarmaya devam ediyordu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa yürekleri bir kez daha hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.