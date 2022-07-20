- 20 Tem 2022 - 18:57 G: 20 Tem 2022 - 19:03

Melis Sezen’in İncecik Fiziği Yine Olay Oldu! Düşük Bel Pantolonuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “İlah Mısın, Silah Mısın Kızım?”

En son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, incecik fiziğiyle yine olay oldu! Derin göğüs dekolteli ve çekici paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, düşük bel pantolonuyla bir bakanı bir daha baktırdı. Öyle ki, güzel oyuncu Sezen’e hayranları “İlah mısın, silah mısın” demeden duramadı! İşte Melis Sezen’den gelen aşırı çekici pozlar…

Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte kendisini tatilde bulan Melis Sezen, Bali’den paylaşımlar yapmıştı. Bali paylaşımlarıyla çok konuşulan Melis Sezen, cesur halleriyle mest etmişti. Sadakatsiz dizisinden sonra Disney Plus’ta bir projeye başlayacak olan Sezen, projesi başlamadan yazın tadını çıkarmaya devam ediyordu. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımsa yürekleri bir kez daha hoplattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Tem 2022 - 18:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Mi Barışıyor? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı! “Sonunda!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Mi Barışıyor? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı! “Sonunda!”
Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti… mask
Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti…
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı Gözyaşlarına Boğdu! Birbirlerine Girmişlerdi; Sesler Yükselmişti… “Acun Sevgilini Koru!” Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’nı Gözyaşlarına Boğdu! Birbirlerine Girmişlerdi; Sesler Yükselmişti… “Acun Sevgilini Koru!” Neler Oluyor?
Fahriye Evcen Hakkında Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Diplerden Zirveye Çıkmış; Fakir Bir Ailenin Çocuğuymuş Ama… “Fahriye’ye Bak Be!” mask
Fahriye Evcen Hakkında Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Diplerden Zirveye Çıkmış; Fakir Bir Ailenin Çocuğuymuş Ama… “Fahriye’ye Bak Be!”
60’lık Seda Sayan’ın Mayolu Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Göğüslerini Yeni Yaptırmıştı; Kocasının Koltuğunun Altına Girip… “Seda Bacım Ne Yaptın!” mask
60’lık Seda Sayan’ın Mayolu Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Göğüslerini Yeni Yaptırmıştı; Kocasının Koltuğunun Altına Girip… “Seda Bacım Ne Yaptın!”
Özge Gürel’in Gelinliği İçin Ödediği Para Akıl Beyin Yakıyor! Sosyal Medyayı Salladı; “Sadece 1 Tanesinin Fiyatı mı Bu?” mask
Özge Gürel’in Gelinliği İçin Ödediği Para Akıl Beyin Yakıyor! Sosyal Medyayı Salladı; “Sadece 1 Tanesinin Fiyatı mı Bu?”
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Nasıl Zayıfladığı Ortaya Çıktı! Sadece Bu Taktikle 50 Santimden Fazla İncelecekmiş… “Yok Artık!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Nasıl Zayıfladığı Ortaya Çıktı! Sadece Bu Taktikle 50 Santimden Fazla İncelecekmiş… “Yok Artık!”
Nuri Alço’dan Bomba Cüneyt Arkın İtirafı! Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer O Sahnede… mask
Nuri Alço’dan Bomba Cüneyt Arkın İtirafı! Ölümünden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki, Gören Duyan Mosmor Oluyor! Meğer O Sahnede…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Akaryakıt Fiyatlarında Son Dakika İndirim! Tam Tamına 2 TL Daha Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Temmuz Fiyat Listesi! mask
Akaryakıt Fiyatlarında Son Dakika İndirim! Tam Tamına 2 TL Daha Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Temmuz Fiyat Listesi!
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor?
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Mi Barışıyor? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı! “Sonunda!” mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Yeniden Mi Barışıyor? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki… Hayranları Mutluluktan Ağlamaya Başladı! “Sonunda!”
Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti… mask
Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti…
60’lık Seda Sayan’ın Mayolu Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Göğüslerini Yeni Yaptırmıştı; Kocasının Koltuğunun Altına Girip… “Seda Bacım Ne Yaptın!” mask
60’lık Seda Sayan’ın Mayolu Paylaşımı Şok Etkisi Yarattı! Göğüslerini Yeni Yaptırmıştı; Kocasının Koltuğunun Altına Girip… “Seda Bacım Ne Yaptın!”
Fahriye Evcen Hakkında Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Diplerden Zirveye Çıkmış; Fakir Bir Ailenin Çocuğuymuş Ama… “Fahriye’ye Bak Be!” mask
Fahriye Evcen Hakkında Çıkan Gerçek “Yok Artık” Dedirtti! Diplerden Zirveye Çıkmış; Fakir Bir Ailenin Çocuğuymuş Ama… “Fahriye’ye Bak Be!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL