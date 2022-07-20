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20 Tem 2022 - 18:57

Melis Sezen’in İncecik Fiziği Yine Olay Oldu! Düşük Bel Pantolonuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “İlah Mısın, Silah Mısın Kızım?”

En son olarak Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, incecik fiziğiyle yine olay oldu! Derin göğüs dekolteli ve çekici paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu, düşük bel pantolonuyla bir bakanı bir daha baktırdı. Öyle ki, güzel oyuncu Sezen’e hayranları “İlah mısın, silah mısın” demeden duramadı! İşte Melis Sezen’den gelen aşırı çekici pozlar…