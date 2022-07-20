Survivor Batuhan Kuruluş Osman Dizisine Giriş Yaptı! Paylaşımıyla Doğruladı; Osman Bey’in Sağ Kolu Olacak… Acun Ilıcalı’dan Sonra Şansı Açıldı; Geliyor…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya’nın Kuruluş Osman dizisine giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Paylaşımıyla doğrulayan Batuhan Karacakaya’nın hayat vereceği karakterinin Osman Bey’in sağ kolu olacağı yönünde yorumlar arka arkaya yapılmaya başlandı! Acun Ilıcalı’dan sonra kaderi dönen Batuhan Karacakaya, ekranlara resmen yeniden dönüyor! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 3. olarak ayrılan Batuhan Karacakaya, ortalığı ayağa kaldırmıştı. Destekçileri, Batuhan Karacakaya için attıkları SMS’lerin yarısından çoğunun gitmediğini dile getirmişti. Karacakaya’nın annesi tam o sırada ise oğlunun hakkının yenildiği yönde açıklamalarda bulununca Acun Medya’dan bomba açıklamalar gelmeye başlamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.