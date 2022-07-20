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20 Tem 2022 - 19:24

Survivor Batuhan Kuruluş Osman Dizisine Giriş Yaptı! Paylaşımıyla Doğruladı; Osman Bey’in Sağ Kolu Olacak… Acun Ilıcalı’dan Sonra Şansı Açıldı; Geliyor…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Batuhan Karacakaya’nın Kuruluş Osman dizisine giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü. Paylaşımıyla doğrulayan Batuhan Karacakaya’nın hayat vereceği karakterinin Osman Bey’in sağ kolu olacağı yönünde yorumlar arka arkaya yapılmaya başlandı! Acun Ilıcalı’dan sonra kaderi dönen Batuhan Karacakaya, ekranlara resmen yeniden dönüyor! İşte merak edilen tüm detaylar…