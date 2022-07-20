- 20 Tem 2022 - 19:49 G: 20 Tem 2022 - 19:57

Burcu Özberk’in Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Kuralları Bozdu! “Aşkım” Yorumları Arka Arkaya… Vücudu 8,9 Şiddetinde Deprem Gibi: Yıkılıyor…

Aşk Mantık İntikam dizisiyle kariyerinde mükemmel bir sıçrayış yaşayan Burcu Özberk’in kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesi kuralları bozdu! Hayranlarından arka arkaya “Aşkım” yorumlarını alan Özberk, vücuduyla 8,9 şiddet deprem yarattı. Ortamı yıkan güzel oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda yeniden ekranlara dönecek olan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinin bitmesiyle birlikte uzun bir tatile çıkmıştı. Dizinin final bölümü yayınlanırken; Burcu Özberk Bali tatiline çıkmıştı. Bali’den cesur pozlar paylaşan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni dizi öncesinde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Özberk’in nefes kesen pozları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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20 Tem 2022 - 19:49 Ankara- Yaşam

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