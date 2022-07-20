Burcu Özberk’in Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Kuralları Bozdu! “Aşkım” Yorumları Arka Arkaya… Vücudu 8,9 Şiddetinde Deprem Gibi: Yıkılıyor…

Yakın zamanda yeniden ekranlara dönecek olan Burcu Özberk, Aşk Mantık İntikam dizisinin bitmesiyle birlikte uzun bir tatile çıkmıştı. Dizinin final bölümü yayınlanırken; Burcu Özberk Bali tatiline çıkmıştı. Bali’den cesur pozlar paylaşan güzel oyuncu, dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni dizi öncesinde sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Özberk’in nefes kesen pozları şok içerisinde bırakmıştı. Peki, güzel oyuncu nasıl bir paylaşımda bulundu?

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