Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha…
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel, bir bakanı bir daha baktıracak bir paylaşımda bulundu! Göğüs dekolteli bir mayo giymeyi tercih eden Ayşe Yüksel’e nişanlısı olduğu iddia edilen Masterchef Sergen Özen hakkında uyarılar arka arkaya geldi ve birçok kişi “Nişanlın görmesin” yorumlarında bulundu! Bir bakanı bir daha baktıran; hatta bir daha baktıran Ayşe Yüksel, milyonları büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, tüm dikkatleri üzerine çekmişti Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, şok bir hamlede bulunarak; Instagram hesabından “Survivor” yazısını kaldırmıştı. Survivor yarışmasına bir daha katılmayacağını gösteren Ayşe Yüksel, dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.