- 20 Tem 2022 - 20:11 G: 20 Tem 2022 - 20:19

Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha…

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel, bir bakanı bir daha baktıracak bir paylaşımda bulundu! Göğüs dekolteli bir mayo giymeyi tercih eden Ayşe Yüksel’e nişanlısı olduğu iddia edilen Masterchef Sergen Özen hakkında uyarılar arka arkaya geldi ve birçok kişi “Nişanlın görmesin” yorumlarında bulundu! Bir bakanı bir daha baktıran; hatta bir daha baktıran Ayşe Yüksel, milyonları büyüledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, tüm dikkatleri üzerine çekmişti Yarışmadan sonra normal hayatına dönen Ayşe Yüksel, şok bir hamlede bulunarak; Instagram hesabından “Survivor” yazısını kaldırmıştı. Survivor yarışmasına bir daha katılmayacağını gösteren Ayşe Yüksel, dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?

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20 Tem 2022 - 20:11 Ankara- Yaşam

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