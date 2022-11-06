- 06 Kas 2022 - 23:25

Rap Müziğin Kralı Kim? Ceza Mı, Sagopa Kajmer Mi, Norm Mu? İşte Türkçe Rapin Kralı kim... O Araştırma…

Gangsta tarzı yavaş, orta ya da hızlı bir ritim ile söylenen kafiyeli sözlerin müziğin temposuna uygun bir şekilde kayda alınmasıyla ortaya çıkan rap müzik, günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almış bulunuyor. Ancak, Türkiye’de rap müziğin geçmişi daha da eskiye dayanıyor. Sizde Türk Rap müziğinin krallarını merak ediyorsanız işte detaylar...

Gangsta tarzı yavaş, orta ya da hızlı bir ritim ile söylenen kafiyeli sözlerin müziğin temposuna uygun bir şekilde kayda alınmasıyla ortaya çıkan rap müzik, günümüzde tüm dünyayı etkisi altına almış bulunuyor. Ancak, Türkiye’de rap müziğin geçmişi daha da eskiye dayanıyor. Özellikle Ceza ve Sagopa Kajmer gibi rap müziğin ilk kuşak temsilcilerinin yükselişiyle Türkiye’nin rap müzikte hatırı sayılır bir yer elde etmesinde ilk kuşak temsilcilerinden biri olan Norm Ender’in de katkısı bulunuyor. Peki, rap müziğin kralı kim? Ceza mı, Sagopa Kajmer mi, Norm mu? İşte o araştırma…

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06 Kas 2022 - 23:25 - Magazin

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