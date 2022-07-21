- 21 Tem 2022 - 18:41

Doya Doya Moda Yarışmacısı Özge Özder Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Özge Özder Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

TV8 ekranlarının en çok izlenen gündüz yarışlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni bir sezonun startını verdi. Hafta içi her gün seyirci ile buluşacak olan Doya Doya Moda yarışması, yine konsept altında seçilen stilleri yarıştırmaya başladı. Yarışmaya iddiası ve sesiyle damga vuran Özge Özder ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının en çok izlenen gündüz yarışlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni bir sezonun startını verdi. Hafta içi her gün seyirci ile buluşacak olan Doya Doya Moda yarışması, yine konsept altında seçilen stilleri yarıştırmaya başladı. Yarışmaya iddiası ve sesiyle damga vuran Özge Özder ise, şimdiden tüm gözleri üzerine çevirdi! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Özge Özder kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Özge Özder kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

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21 Tem 2022 - 18:41 - Magazin

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