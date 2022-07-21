Doya Doya Moda Yarışmacısı Özge Özder Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Özge Özder Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
TV8 ekranlarının en çok izlenen gündüz yarışlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni bir sezonun startını verdi. Hafta içi her gün seyirci ile buluşacak olan Doya Doya Moda yarışması, yine konsept altında seçilen stilleri yarıştırmaya başladı. Yarışmaya iddiası ve sesiyle damga vuran Özge Özder ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının en çok izlenen gündüz yarışlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni bir sezonun startını verdi. Hafta içi her gün seyirci ile buluşacak olan Doya Doya Moda yarışması, yine konsept altında seçilen stilleri yarıştırmaya başladı. Yarışmaya iddiası ve sesiyle damga vuran Özge Özder ise, şimdiden tüm gözleri üzerine çevirdi! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Özge Özder kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Özge Özder kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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21 Tem 2022 - 18:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.