Doya Doya Moda Yarışmacısı Aleyna Koç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Aleyna Koç Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
TV8 ekranlarının özlenen yarışma programı olan Doya Doya Moda yarışması, yeni sezona merhaba dedi. Bu sezon her zamankinden farklı olarak yarışmacılarını en iddialılar arasından seçen Doya Doya Moda yarışması, ilk haftadan seyircisine bir All Star yarışı havası verdi. Doya Doya Moda yarışmasının iddialı yarışmacılarından biri olan Aleyna Koç ile ilgili detaylar ve çok özel fotoğrafları haberimizde.
TV8 ekranlarının özlenen yarışma programı olan Doya Doya Moda yarışması, yeni sezona merhaba dedi. Bu sezon her zamankinden farklı olarak yarışmacılarını en iddialılar arasından seçen Doya Doya Moda yarışması, ilk haftadan seyircisine bir All Star yarışı havası verdi. Doya Doya Moda yarışmasının iddialı yarışmacılarından biri olan Aleyna Koç ise, ilk haftadan gözleri üzerine çevirdi! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Aleyna Koç kaç yaşında? Doya Doya Moda yarışmacısı Aleyna Koç kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…
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06 Ağu 2022 - 00:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.