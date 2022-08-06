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06 Ağu 2022 - 00:26

Doya Doya Moda Yarışmacısı Aleyna Koç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Aleyna Koç Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

TV8 ekranlarının özlenen yarışma programı olan Doya Doya Moda yarışması, yeni sezona merhaba dedi. Bu sezon her zamankinden farklı olarak yarışmacılarını en iddialılar arasından seçen Doya Doya Moda yarışması, ilk haftadan seyircisine bir All Star yarışı havası verdi. Doya Doya Moda yarışmasının iddialı yarışmacılarından biri olan Aleyna Koç ile ilgili detaylar ve çok özel fotoğrafları haberimizde.