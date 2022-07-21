Çalışmayan Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi! Yaş Şartı Yok! En Az 4.686 TL Maaş Bağlanıyor! Hemen E-Devlet'ten Başvuru Yapın...

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Türkiye’de pek çok kadın özellikle evlendikten ve çocuğu olduktan sonra iş yaşamının dışında kalıyor. Bu nedenle de ev hanımlığı ya da kadınlığı olarak tabir edilen çalışmama ve eviyle ilgilenme hali kadınların emekliliğini de engelliyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan ev hanımları için yasal düzenleme ayrıntıları haberimizde...
Türkiye’de pek çok kadın özellikle evlendikten ve çocuğu olduktan sonra iş yaşamının dışında kalıyor. Bu nedenle de ev hanımlığı ya da kadınlığı olarak tabir edilen çalışmama ve eviyle ilgilenme hali kadınların emekliliğini de engelliyor. Ancak bazı yasal düzenlemeler ev kadınlarının da emekli olabilmesini önünü açıyor! Peki, ev kadını nasıl emekli olur? Ev kadını emekliliği nasıl gerçekleştirilir? Ev hanımlarının emekliliğini açacak yasa çıktı mı? İşte, detaylar…
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21 Tem 2022 - 10:42 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.