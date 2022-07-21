- 21 Tem 2022 - 10:42 G: 21 Tem 2022 - 10:48

Çalışmayan Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi! Yaş Şartı Yok! En Az 4.686 TL Maaş Bağlanıyor! Hemen E-Devlet'ten Başvuru Yapın...

Türkiye’de pek çok kadın özellikle evlendikten ve çocuğu olduktan sonra iş yaşamının dışında kalıyor. Bu nedenle de ev hanımlığı ya da kadınlığı olarak tabir edilen çalışmama ve eviyle ilgilenme hali kadınların emekliliğini de engelliyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan ev hanımları için yasal düzenleme ayrıntıları haberimizde...

Türkiye’de pek çok kadın özellikle evlendikten ve çocuğu olduktan sonra iş yaşamının dışında kalıyor. Bu nedenle de ev hanımlığı ya da kadınlığı olarak tabir edilen çalışmama ve eviyle ilgilenme hali kadınların emekliliğini de engelliyor. Ancak bazı yasal düzenlemeler ev kadınlarının da emekli olabilmesini önünü açıyor! Peki, ev kadını nasıl emekli olur? Ev kadını emekliliği nasıl gerçekleştirilir? Ev hanımlarının emekliliğini açacak yasa çıktı mı? İşte, detaylar…

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21 Tem 2022 - 10:42 - Gündem

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