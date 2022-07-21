Amazon’da Tüm Televizyonlara Büyük İndirim? Samsung, LG, TLC, Axen, Grunding ve Philips Televizyon Fiyatları Kaç Lira? 4,899 TL, 2,849 TL, 6,199 TL, 9,492 TL'ye 43 İnç, 65 İnç, 75 İnç Televizyon...

Her yıl gerçekleştirilen Amazon Türkiye Prime Alışveriş Festivali başladı. Elektronik ürünlerin fiyatlarını yarıya kadar indiren bu yılki festivalden en karlı çıkanlar ise, televizyon alacaklar oldu! Peki, Amazon indirimleri başladı mı? Amazon Türkiye indirimlerinde neler var? Amazon Türkiye Samsung, LG, TLC, Axen, Grunding ve Philips televizyon fiyatları kaç lira? İşte detaylar…