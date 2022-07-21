Erkeklerin İlk Buluşmada Baktığı Yer Ortaya Çıktı! Aşık Etmek, Peşinizden Koşturmak İstiyorsanız Dikkat! Eğer Bunları Yaparsanız Gelin Olup Gideceksiniz…

İlk buluşmada erkekler, kadınların birçok noktasını süzer. Fiziğini, gözlerini, hal ve hareketlerini süzen erkekler; bir noktaya daha fazla bakarlar. İlişkiye başlamadan hemen önce karşıdaki kadının kendisine uyup uymayacağını anlamaya çalışan erkekler; bir şeyler hissetmeye başladıklarını ya da başlamadıklarını ise daha ilk buluşmada belli ederler! Peki, erkekler ilk buluşmada nasıl ve neye aşık olur?

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