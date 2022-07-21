Erkeklerin İlk Buluşmada Baktığı Yer Ortaya Çıktı! Aşık Etmek, Peşinizden Koşturmak İstiyorsanız Dikkat! Eğer Bunları Yaparsanız Gelin Olup Gideceksiniz…
İlk buluşma, sadece kadınlar için değil, erkekler içinde çok önemlidir. Kadınlar, ilk buluşmada genel olarak tavırlarına, oturmasına kalkmasına, kişisel bakımına dikkat ederken erkekler ise farklı açılardan kadınları inceliyor. İlk buluşmada erkeklerin kadınlardaki en çok odaklandığı yer ortaya çıktı! Eğer kendinizi ilk kez buluşacağınız erkeğe aşık etmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var! İşte merak edilen tüm detaylar…
İlk buluşmada erkekler, kadınların birçok noktasını süzer. Fiziğini, gözlerini, hal ve hareketlerini süzen erkekler; bir noktaya daha fazla bakarlar. İlişkiye başlamadan hemen önce karşıdaki kadının kendisine uyup uymayacağını anlamaya çalışan erkekler; bir şeyler hissetmeye başladıklarını ya da başlamadıklarını ise daha ilk buluşmada belli ederler! Peki, erkekler ilk buluşmada nasıl ve neye aşık olur?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.