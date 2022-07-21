- 21 Tem 2022 - 11:23 G: 21 Tem 2022 - 11:40

Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım…

“ATV ekranlarının kraliçesi” olarak bilinen Müge Anlı, 25 Haziran tarihinde biricik aşkı Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla evlenme kararı almıştı. İkilinin aşklarından çıkan bomba ifşa herkesi şaşırttı! “Türkiye’nin eniştesi” olarak bilinen Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Anlı’ya hitabı herkesi şok içerisinde bıraktı! Ne aşkım, ne canım…

Programda ele aldığı konularla herkesin dikkatini üzerine çeken Müge Anlı, birçok alanda imzasını duyurmuştu. Kayıp, kaçırılma ve cinayet gibi toplumsal sorunları ele alan Müge Anlı, sevgi izi projesiyle milyonların yardımına koşmuştu. Hal ve hareketleriyle çok beğenilen Müge Anlı, halk tarafından “Sarı papatya” olarak anılıyordu. Güzel sunucu, sezon finalinde evleneceğini duyurunca herkes şok olmuştu. Şimdiyse Müge Anlı’nın kocasının kendisine olan hitabı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Tem 2022 - 11:23 Ankara- Yaşam

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