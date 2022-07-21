Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım…

Programda ele aldığı konularla herkesin dikkatini üzerine çeken Müge Anlı, birçok alanda imzasını duyurmuştu. Kayıp, kaçırılma ve cinayet gibi toplumsal sorunları ele alan Müge Anlı, sevgi izi projesiyle milyonların yardımına koşmuştu. Hal ve hareketleriyle çok beğenilen Müge Anlı, halk tarafından “Sarı papatya” olarak anılıyordu. Güzel sunucu, sezon finalinde evleneceğini duyurunca herkes şok olmuştu. Şimdiyse Müge Anlı’nın kocasının kendisine olan hitabı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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