Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım…
“ATV ekranlarının kraliçesi” olarak bilinen Müge Anlı, 25 Haziran tarihinde biricik aşkı Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla evlenme kararı almıştı. İkilinin aşklarından çıkan bomba ifşa herkesi şaşırttı! “Türkiye’nin eniştesi” olarak bilinen Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Anlı’ya hitabı herkesi şok içerisinde bıraktı! Ne aşkım, ne canım…
Programda ele aldığı konularla herkesin dikkatini üzerine çeken Müge Anlı, birçok alanda imzasını duyurmuştu. Kayıp, kaçırılma ve cinayet gibi toplumsal sorunları ele alan Müge Anlı, sevgi izi projesiyle milyonların yardımına koşmuştu. Hal ve hareketleriyle çok beğenilen Müge Anlı, halk tarafından “Sarı papatya” olarak anılıyordu. Güzel sunucu, sezon finalinde evleneceğini duyurunca herkes şok olmuştu. Şimdiyse Müge Anlı’nın kocasının kendisine olan hitabı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.