- 21 Tem 2022 - 11:56 G: 21 Tem 2022 - 12:11

Survivor Barış Murat Yağcı’dan Eski Aşkına Skandal Rest! Öyle Bir Gömdü Ki, Artık Enkazı Bile Bulunamaz! Nisa’nın Elleri Kolları Titriyor...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı doludizgin bir aşk yaşamışlardı ama olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’na bomba rest geldi! Yağcı’dan gelen bu hamle sonrasında; “Öyle bir gömdü ki, artık enkazı bile bulunmaz” yorumları yapıldı! İşte Nisa Bölükbaşı’nın elini kolunu titretecek bomba olay!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenmişlerdi. İkili daha sonra aşklarını kabul etmişlerdi. Sosyal medyayı sallayan bu olaylardan 1 yıl sonra ikili ayrılma kararı almıştı. All Star yarışmasına Nisa Bölükbaşı, hem eski sevgilisiyle hem de yeni sevgilisiyle birlikte katılmış ve herkesi şok etmişti. Şimdiyse Barış Murat Yağcı’dan Nisa Bölükbaşı’nı yerle bir edecek hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Tem 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı’nın Servetini Üçe Katladı! Öyle Bir Anlaşmaya İmzasını Attı Ki, Aleyna Tilki’nin Tahtı Sallantıda! Neler Oluyor? mask
Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı’nın Servetini Üçe Katladı! Öyle Bir Anlaşmaya İmzasını Attı Ki, Aleyna Tilki’nin Tahtı Sallantıda! Neler Oluyor?
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile… mask
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile…
Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak! Acun Ilıcalı, 3 Milyon Liralık Araç Derken Son Darbe En Yakınından Geldi; Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak! Acun Ilıcalı, 3 Milyon Liralık Araç Derken Son Darbe En Yakınından Geldi; Öyle Şeyler Dedi Ki…
Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti… mask
Survivor Evrim Keklik Dekolteli Mavi Elbisesiyle Algıları Bozdu! “Sana Yarışmadan Sonra Bir Şeyler Oldu!” Ortamı Alev Alev Yaktı; Mest Etti…
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor? mask
Survivor Sude ve Mert Öcal Evleniyor Mu? İlk Açıklama Resmen Geldi; Kaynanayla Yemekler Yenilmişti… Gören Duyan Çılgına Dönüyor! Neler Oluyor?
Survivor Sude Bikinisiyle Tablo Gibi Poz Verdi! Mert Öcal Dayanamadı; Yorumundaki Resti Görmeyen Kalmadı! “Mert Ne Şanslı Bir İnsansın!” mask
Survivor Sude Bikinisiyle Tablo Gibi Poz Verdi! Mert Öcal Dayanamadı; Yorumundaki Resti Görmeyen Kalmadı! “Mert Ne Şanslı Bir İnsansın!”
Survivor Adem’in Hayatı Film Oluyor! Acun Ilıcalı’yı Nasıl Sildiğini Tek Tek Anlatacak; Öyle Bir Projeye İmza Attı Ki… Böylesi İlk Kez! mask
Survivor Adem’in Hayatı Film Oluyor! Acun Ilıcalı’yı Nasıl Sildiğini Tek Tek Anlatacak; Öyle Bir Projeye İmza Attı Ki… Böylesi İlk Kez!
Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! mask
Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Dalga Konusu Oldu! “Lahmacun Küreği Maşallah!” Herkes Bir Tek Noktaya Odaklandı! “Çıtı Pıtı Nisa’ya Bak!” mask
Survivor Şampiyonu Nisa Bölükbaşı Dalga Konusu Oldu! “Lahmacun Küreği Maşallah!” Herkes Bir Tek Noktaya Odaklandı! “Çıtı Pıtı Nisa’ya Bak!”
Survivor Nisa’nın Yeni İşinden Alacağı Para Ortaya Çıktı! Ne 1 Milyon, Ne 2… Acun Ilıcalı Bu Kadar Vermemişti! “Asla Hak Etmiyor!” mask
Survivor Nisa’nın Yeni İşinden Alacağı Para Ortaya Çıktı! Ne 1 Milyon, Ne 2… Acun Ilıcalı Bu Kadar Vermemişti! “Asla Hak Etmiyor!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Emanet Dizisinin Seher’inden Yürek Hoplatan Pozlar! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu! mask
Emanet Dizisinin Seher’inden Yürek Hoplatan Pozlar! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu!
Ebru Şahin’den Nefes Kesen Balayı Pozları! Taze Gelindi, Çiçeği Burnunda Halleri Yürekleri Hoplattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Ebru Şahin’den Nefes Kesen Balayı Pozları! Taze Gelindi, Çiçeği Burnunda Halleri Yürekleri Hoplattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı’nın Servetini Üçe Katladı! Öyle Bir Anlaşmaya İmzasını Attı Ki, Aleyna Tilki’nin Tahtı Sallantıda! Neler Oluyor? mask
Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı’nın Servetini Üçe Katladı! Öyle Bir Anlaşmaya İmzasını Attı Ki, Aleyna Tilki’nin Tahtı Sallantıda! Neler Oluyor?
Survivor Mert Öcal, Acun Medya’nın Sesini Bastırdı! Panorama Masasını Darmaduman Etti, Yarışmadan Sonra Kararını Verdi! Tokadı Bastı Geçti… mask
Survivor Mert Öcal, Acun Medya’nın Sesini Bastırdı! Panorama Masasını Darmaduman Etti, Yarışmadan Sonra Kararını Verdi! Tokadı Bastı Geçti…
Gönül Dağı Cemile’nin Minicik Eteği Yürekleri Hoplattı! Dizi Bitince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Saçı Başı… “Kız Cemile Gedelli Seni Tanımaz!” mask
Gönül Dağı Cemile’nin Minicik Eteği Yürekleri Hoplattı! Dizi Bitince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Saçı Başı… “Kız Cemile Gedelli Seni Tanımaz!”
Hadise Tek Bir Tişörte Verdiği Parayla Mavi Ekran Verdirdi! Servet Değerinde Kumaş Parçası… “Biz de 3 Gündür 20 Lirayla Geçinmeye Çalışıyoruz!” mask
Hadise Tek Bir Tişörte Verdiği Parayla Mavi Ekran Verdirdi! Servet Değerinde Kumaş Parçası… “Biz de 3 Gündür 20 Lirayla Geçinmeye Çalışıyoruz!”
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile… mask
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile…
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Güzelliğiyle Hayran Bıraktı, Övgü Dolu Yorumlar… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Güzelliğiyle Hayran Bıraktı, Övgü Dolu Yorumlar… “Yok Artık!”
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım… mask
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım…
Doya Doya Moda Yarışmacısı Tina Özdemir Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Tina Özdemir Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Tina Özdemir Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Tina Özdemir Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Emanet Dizisinin Seher’inden Yürek Hoplatan Pozlar! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu! mask
Emanet Dizisinin Seher’inden Yürek Hoplatan Pozlar! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu!
Ebru Şahin’den Nefes Kesen Balayı Pozları! Taze Gelindi, Çiçeği Burnunda Halleri Yürekleri Hoplattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! mask
Ebru Şahin’den Nefes Kesen Balayı Pozları! Taze Gelindi, Çiçeği Burnunda Halleri Yürekleri Hoplattı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı’nın Servetini Üçe Katladı! Öyle Bir Anlaşmaya İmzasını Attı Ki, Aleyna Tilki’nin Tahtı Sallantıda! Neler Oluyor? mask
Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı’nın Servetini Üçe Katladı! Öyle Bir Anlaşmaya İmzasını Attı Ki, Aleyna Tilki’nin Tahtı Sallantıda! Neler Oluyor?
Survivor Mert Öcal, Acun Medya’nın Sesini Bastırdı! Panorama Masasını Darmaduman Etti, Yarışmadan Sonra Kararını Verdi! Tokadı Bastı Geçti… mask
Survivor Mert Öcal, Acun Medya’nın Sesini Bastırdı! Panorama Masasını Darmaduman Etti, Yarışmadan Sonra Kararını Verdi! Tokadı Bastı Geçti…
Gönül Dağı Cemile’nin Minicik Eteği Yürekleri Hoplattı! Dizi Bitince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Saçı Başı… “Kız Cemile Gedelli Seni Tanımaz!” mask
Gönül Dağı Cemile’nin Minicik Eteği Yürekleri Hoplattı! Dizi Bitince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Saçı Başı… “Kız Cemile Gedelli Seni Tanımaz!”
Migros’tan Dev İndirim! Gözlerinize İnanamayacaksınız! Ayçiçek Yağları Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor! 34.50, 49.90, 68.90 TL… Migros Marketlere Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları! mask
Migros’tan Dev İndirim! Gözlerinize İnanamayacaksınız! Ayçiçek Yağları Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor! 34.50, 49.90, 68.90 TL… Migros Marketlere Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL