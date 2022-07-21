Survivor Barış Murat Yağcı’dan Eski Aşkına Skandal Rest! Öyle Bir Gömdü Ki, Artık Enkazı Bile Bulunamaz! Nisa’nın Elleri Kolları Titriyor...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı doludizgin bir aşk yaşamışlardı ama olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’na bomba rest geldi! Yağcı’dan gelen bu hamle sonrasında; “Öyle bir gömdü ki, artık enkazı bile bulunmaz” yorumları yapıldı! İşte Nisa Bölükbaşı’nın elini kolunu titretecek bomba olay!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminin bitimiyle birlikte Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Enes Batur’un evinde öpüşürken görüntülenmişlerdi. İkili daha sonra aşklarını kabul etmişlerdi. Sosyal medyayı sallayan bu olaylardan 1 yıl sonra ikili ayrılma kararı almıştı. All Star yarışmasına Nisa Bölükbaşı, hem eski sevgilisiyle hem de yeni sevgilisiyle birlikte katılmış ve herkesi şok etmişti. Şimdiyse Barış Murat Yağcı’dan Nisa Bölükbaşı’nı yerle bir edecek hamle geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.