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21 Tem 2022 - 11:56

Survivor Barış Murat Yağcı’dan Eski Aşkına Skandal Rest! Öyle Bir Gömdü Ki, Artık Enkazı Bile Bulunamaz! Nisa’nın Elleri Kolları Titriyor...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tanışan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı doludizgin bir aşk yaşamışlardı ama olaylı bir biçimde ayrılmışlardı. Barış Murat Yağcı’nın eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı’na bomba rest geldi! Yağcı’dan gelen bu hamle sonrasında; “Öyle bir gömdü ki, artık enkazı bile bulunmaz” yorumları yapıldı! İşte Nisa Bölükbaşı’nın elini kolunu titretecek bomba olay!