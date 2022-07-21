- 21 Tem 2022 - 12:18 G: 21 Tem 2022 - 12:24

AFAD’dan Flaş Karar! Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı! Çakmak Yakmak Dahi Yasak! Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli? Ormanlık Alana Giriş Yasağı Ne Zamana Kadar Sürecek?

Orman yangınları sayısının günden güne arttığı son günlerde bu konudan dolayı canı yananlardan ülkemizde yangın vakalarının artışı nedeni ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı, Valiliklere genelgeyi yönlendirdi ve ormanlık alanlara girişler yasaklandı. İşte yeni yasakla ilgili tüm detaylar…

Orman yangınlarının son derece fazla sayıda baş gösterdiği son günlerde kasti, kamp ateşi, çoban ateşi, yıldırım düşmesi ve çeşitli dikkatsizlikler nedeni ile baş gösteren orman yangınları günümüzde zaten fazlasıyla zarar görmeye devam eden ülkemiz doğasında yaşanan en büyük kayıplardan. Oksijen yuvalarımızdan olan dünyanın ak ciğerleri ağaçların önemi umursanmadığı dereceden kat ve kat fazla. Geçtiğimiz yıl Marmaris merkezli çıkan yangınlarda onlarca hektarlık alan kül olmuş ve yaşanan ağır tablolar oldukça üzmüştü. Ancak bu yaz yine aynı senaryoya yönelimin olduğu görülmesi ile yeni bir yasaklı önlem son dakika olarak açıklandı. İşte detaylar.

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21 Tem 2022 - 12:18 - Yaşam

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