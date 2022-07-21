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21 Tem 2022 - 12:47

Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Güzelliğiyle Hayran Bıraktı, Övgü Dolu Yorumlar… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biti olan Masterchef’e katılan bir yarışmacı; Eda Ece’ye benzetilince görenler ne diyeceğini şaşırdı. Benzerliğiyle hem Danilo Zanna’ya hem de Mehmet Yalçınkaya’ya şoku yaşatan yarışmacı, görenlerin donup kalmasına neden oldu! Güzelliğiyle hayran bırakan ve övgü dolu yorumlar alan isim birde oyuncu çıkınca herkes şok oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…