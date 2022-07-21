Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor bitti, davası bitmek nedir bilmiyor! Survivor yarışmasında kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı’ndan kupanın yeniden alınacağı gündeme bomba gibi düştü! Yeni sonuçlar resmen el kol titretti ve Nisa Bölükbaşı’nın mosmor olacağı gözler önüne serildi! Eski sevgilisi bile sıralamada öyle bir yerde ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde Adem Kılıççı ve Nisa Bölükbaşı finali yaşanmıştı. Bölükbaşı, Adem Kılıççı’ya SMS’te sevenleri sayesinde fark atmış ve kupayı kaldıran isim olmuştu. Nisa Bölükbaşı’nın kupayı kaldırması milyonları ikiye bölmüştü. Kimi Bölükbaşı’nın hakkıyla kazandığını dile getirirken; kimi ise Adem Kılıççı’nın hak ettiğini dile getirmişti. Survivor yarışmasından sonra yapılan bir anket milyonları ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.