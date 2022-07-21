- 21 Tem 2022 - 13:27 G: 21 Tem 2022 - 13:47

Hadise Tek Bir Tişörte Verdiği Parayla Mavi Ekran Verdirdi! Servet Değerinde Kumaş Parçası… “Biz de 3 Gündür 20 Lirayla Geçinmeye Çalışıyoruz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin bir tişört için verdiği para milyonları şok etti. Artık 50 liraya tişört almanın mümkün olmadığı görülürken; Hadise’nin servet değerindeki tişörtü isyanlara neden oldu! Öyle ki, sosyal medya kullanıcıları, “Biz de 3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışıyoruz” açıklamalarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, sessiz sedasız evlenmişti. Başarılı şarkıcı ve iş insanı Mehmet Dinçerler, konuklarına uyarılarda bulunmuş ve düğünlerinden tek bir görselin basına sızmamasına dikkat etmişlerdi. Hadise, bu görüntülerin kendilerine özel olmasını istediğini açıklayınca sevenleri de saygı duymuştu. Sosyal medya üzerinden günlük hayatındaki kombinlerden bir tanesini paylaşan Hadise’nin sadece bir tişört için verdiği para herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Tem 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile… mask
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile…
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Güzelliğiyle Hayran Bıraktı, Övgü Dolu Yorumlar… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Güzelliğiyle Hayran Bıraktı, Övgü Dolu Yorumlar… “Yok Artık!”
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Eski Aşkına Skandal Rest! Öyle Bir Gömdü Ki, Artık Enkazı Bile Bulunamaz! Nisa’nın Elleri Kolları Titriyor... mask
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Eski Aşkına Skandal Rest! Öyle Bir Gömdü Ki, Artık Enkazı Bile Bulunamaz! Nisa’nın Elleri Kolları Titriyor...
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım… mask
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım…
Doya Doya Moda Yarışmacısı Tina Özdemir Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Tina Özdemir Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Tina Özdemir Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Tina Özdemir Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hülya Yenidoğmuş Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hülya Yenidoğmuş Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Yarışmacısı Aleyna Koç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Aleyna Koç Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Aleyna Koç Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Aleyna Koç Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Alişan Gözyaşlarına Boğuldu! Buse Varol’dan Ses Seda Kesildi; En Zor Zamanında Öyle İsimler Yanında Oldu Ki, İnanılır Gibi Değil… mask
Alişan Gözyaşlarına Boğuldu! Buse Varol’dan Ses Seda Kesildi; En Zor Zamanında Öyle İsimler Yanında Oldu Ki, İnanılır Gibi Değil…
Doya Doya Moda Yarışmacısı Nihan Sağır Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Nihan Sağır Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Nihan Sağır Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Nihan Sağır Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak! Acun Ilıcalı, 3 Milyon Liralık Araç Derken Son Darbe En Yakınından Geldi; Öyle Şeyler Dedi Ki… mask
Survivor Batuhan Gözyaşlarına Boğulacak! Acun Ilıcalı, 3 Milyon Liralık Araç Derken Son Darbe En Yakınından Geldi; Öyle Şeyler Dedi Ki…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile… mask
Survivor Şampiyonu Nisa’dan Kupasının Alınması Kesinleşti! Sonuçlar El Kol Titretiyor; Nisa Bölükbaşı Mosmor Olacak! Eski Sevgilisi Bile…
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Güzelliğiyle Hayran Bıraktı, Övgü Dolu Yorumlar… “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasında Eda Ece Şoku! Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya Resmen Dondu Kaldı! Güzelliğiyle Hayran Bıraktı, Övgü Dolu Yorumlar… “Yok Artık!”
AFAD’dan Flaş Karar! Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı! Çakmak Yakmak Dahi Yasak! Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli? Ormanlık Alana Giriş Yasağı Ne Zamana Kadar Sürecek? mask
AFAD’dan Flaş Karar! Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı! Çakmak Yakmak Dahi Yasak! Peki Yasak Hangi İllerde Geçerli? Ormanlık Alana Giriş Yasağı Ne Zamana Kadar Sürecek?
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Eski Aşkına Skandal Rest! Öyle Bir Gömdü Ki, Artık Enkazı Bile Bulunamaz! Nisa’nın Elleri Kolları Titriyor... mask
Survivor Barış Murat Yağcı’dan Eski Aşkına Skandal Rest! Öyle Bir Gömdü Ki, Artık Enkazı Bile Bulunamaz! Nisa’nın Elleri Kolları Titriyor...
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım… mask
Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu Aşkından Bomba İfşa! “Türkiye’nin Eniştesi” Müge Anlı’ya Öyle Bir Şekilde Sesleniyormuş Ki… Ne Aşkım, Ne Canım…
Erkeklerin İlk Buluşmada Baktığı Yer Ortaya Çıktı! Aşık Etmek, Peşinizden Koşturmak İstiyorsanız Dikkat! Eğer Bunları Yaparsanız Gelin Olup Gideceksiniz… mask
Erkeklerin İlk Buluşmada Baktığı Yer Ortaya Çıktı! Aşık Etmek, Peşinizden Koşturmak İstiyorsanız Dikkat! Eğer Bunları Yaparsanız Gelin Olup Gideceksiniz…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL