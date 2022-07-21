Hadise Tek Bir Tişörte Verdiği Parayla Mavi Ekran Verdirdi! Servet Değerinde Kumaş Parçası… “Biz de 3 Gündür 20 Lirayla Geçinmeye Çalışıyoruz!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin bir tişört için verdiği para milyonları şok etti. Artık 50 liraya tişört almanın mümkün olmadığı görülürken; Hadise’nin servet değerindeki tişörtü isyanlara neden oldu! Öyle ki, sosyal medya kullanıcıları, “Biz de 3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışıyoruz” açıklamalarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda biricik aşkı Mehmet Dinçerler’le dünya evine giren Hadise, sessiz sedasız evlenmişti. Başarılı şarkıcı ve iş insanı Mehmet Dinçerler, konuklarına uyarılarda bulunmuş ve düğünlerinden tek bir görselin basına sızmamasına dikkat etmişlerdi. Hadise, bu görüntülerin kendilerine özel olmasını istediğini açıklayınca sevenleri de saygı duymuştu. Sosyal medya üzerinden günlük hayatındaki kombinlerden bir tanesini paylaşan Hadise’nin sadece bir tişört için verdiği para herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.