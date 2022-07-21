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21 Tem 2022 - 13:27

Hadise Tek Bir Tişörte Verdiği Parayla Mavi Ekran Verdirdi! Servet Değerinde Kumaş Parçası… “Biz de 3 Gündür 20 Lirayla Geçinmeye Çalışıyoruz!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’nin bir tişört için verdiği para milyonları şok etti. Artık 50 liraya tişört almanın mümkün olmadığı görülürken; Hadise’nin servet değerindeki tişörtü isyanlara neden oldu! Öyle ki, sosyal medya kullanıcıları, “Biz de 3 gündür 20 lirayla geçinmeye çalışıyoruz” açıklamalarda bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…