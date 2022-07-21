Migros’tan Dev İndirim! Gözlerinize İnanamayacaksınız! Ayçiçek Yağları Bedava Fiyatına Satışa Sunuluyor! 34.50, 49.90, 68.90 TL… Migros Marketlere Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!

Ülkemizde baş gösteren ekonomik sıkıntılardan etkilenen liste başı bölümünden gıdada yaşanan inanılmaz derecedeki fiyat artışları vatandaşları üzmeye devam ediyor. Enflasyon değerlerinde ve dolar kurunda yaşanan hızlı yükselişler elektronikten gıdaya akaryakıttan otomobil piyasasına ithalatın söz konusu olduğu tüm alanlarda fiyat artışlarına neden oluyor. Alışılmadık derecede yaşanan fiyat artışları vatandaşları zor durumda bırakırken, onların imdadına ise süpermarketlerin yaptığı kampanyalar yetişiyor. Alımlında zorluk yaşanan Ayçiçek Yağı da bunlardan biri olurken Migros müşterilerine bir kıyak daha yaptı ve Ayçiçek Yağlarına indirime gitti. İşte o indirimli fiyatlar.

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