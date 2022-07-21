Migros’tan Hafta Sonuna Özel Dev İndirim! Ayçiçek Yağ Fiyatları Düştü! 34.50, 49.90, 68.90 TL Satılıyor! Gitmeyenler Bu defa Çok Üzülür! İşte 21 Temmuz 2022 Güncel Yağ Fiyatları!
Ayçiçek Yağı fiyatlarında yaşanan inanılmaz yükselişler vatandaşları zor durumda bırakmaya devam ederken vatandaşları sevindiren haber Migros marketlerden geldi. Yaptığı kampanyalar ile çok konuşulan Migros bu kampanyalara bir yenisini daha ekledi. İşte Migros Marketlerdeki o inanılmaz Ayçiçek Yağı fiyatları...
Ülkemizde baş gösteren ekonomik sıkıntılardan etkilenen liste başı bölümünden gıdada yaşanan inanılmaz derecedeki fiyat artışları vatandaşları üzmeye devam ediyor. Enflasyon değerlerinde ve dolar kurunda yaşanan hızlı yükselişler elektronikten gıdaya akaryakıttan otomobil piyasasına ithalatın söz konusu olduğu tüm alanlarda fiyat artışlarına neden oluyor. Alışılmadık derecede yaşanan fiyat artışları vatandaşları zor durumda bırakırken, onların imdadına ise süpermarketlerin yaptığı kampanyalar yetişiyor. Alımlında zorluk yaşanan Ayçiçek Yağı da bunlardan biri olurken Migros müşterilerine bir kıyak daha yaptı ve Ayçiçek Yağlarına indirime gitti. İşte o indirimli fiyatlar.
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21 Tem 2022 - 23:05 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.