- 21 Tem 2022 - 23:06

Gönül Dağı Cemile’nin Minicik Eteği Yürekleri Hoplattı! Nazlı Pınar Kaya Dizi Bitince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Saçı Başı… “Kız Cemile Gedelli Seni Tanımaz!”

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, minicik eteğiyle yürekleri hoplattı! Gönül Dağı dizisinin sezon finali yapmasıyla imajında büyük bir değişim yaşayan Gönül Dağı oyuncusunun son halini görenler ise “Kız Cemile! Seni Gedelli böyle tanıyamaz” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Sevilerek takip edilen Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Nazlı Pınar Kaya ise bomba bir değişime imzasını attı. Saçlarıyla ve tarzıyla şoku yaşatan Nazlı Pınar Kaya, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Tem 2022 - 23:06 Ankara- Yaşam

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Gönül Dağı Cemile’nin Minicik Eteği Yürekleri Hoplattı! Nazlı Pınar Kaya Dizi Bitince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Saçı Başı… “Kız Cemile Gedelli Seni Tanımaz!” mask
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