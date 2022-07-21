Gönül Dağı Cemile’nin Minicik Eteği Yürekleri Hoplattı! Nazlı Pınar Kaya Dizi Bitince Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki, Saçı Başı… “Kız Cemile Gedelli Seni Tanımaz!”

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Sevilerek takip edilen Gönül Dağı dizisinin oyuncusu Nazlı Pınar Kaya ise bomba bir değişime imzasını attı. Saçlarıyla ve tarzıyla şoku yaşatan Nazlı Pınar Kaya, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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