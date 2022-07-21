Nisa Bölükbaşı Acun Ilıcalı’nın Servetini Üçe Katladı! Reklam Teklifi Yağıyor! Öyle Bir Anlaşmaya İmzasını Attı Ki, Aleyna Tilki’nin Tahtı Sallantıda!
Survivor All Star 2022 yarışmasını şampiyon olarak bitiren Nisa Bölükbaşı, herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Şampiyonluğun ardından kariyerinde önemli bir ivme kazana Nisa Bölükbaşı’na teklif üzerine teklif gelmeye başladı. İşte son tekliflerle servetini katlayan Nisa Bölükbaşı ile ilgili detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasını şampiyon olarak bitiren Nisa Bölükbaşı, herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Şampiyonluğun ardından kariyerinde önemli bir ivme kazana Nisa Bölükbaşı’na teklif üzerine teklif gelmeye başladı. Teklifleri değerlendiren Survivor All Star 2022 şampiyonu, Aleyna Tilki’yi resmen tahtından etti! Peki, Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ne teklifi aldı? Nisa Bölükbaşı’nın yeni projesi ne? İşte, detaylar…
21 Tem 2022 - 23:07 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.