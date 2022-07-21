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21 Tem 2022 - 23:09

Survivor Mert Öcal Kendi Programını Hazırlıyor! Acun Medya’nın Sesini Bastırdı! Panorama Masasını Darmaduman Etti, Yarışmadan Sonra Kararını Verdi!

Tv8 ekranlarının fenomen yarışmalarından biri olan Survivor’da olay üzerine olay yaratmıştı. Yarışmadan elendikten sonra Acun Medya’yla zıt düşen Mert Öcal, öyle bir açıklamaya yer verdi ki, Panorama masası resmen darmaduman oldu. Sözleriyle adeta tokat etkisi yaratan Mert Öcal, Acun Ilıcalı’yla arasının açık olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…