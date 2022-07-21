- 21 Tem 2022 - 23:14

Emanet Dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu'nun Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu!

Emanet dizisinin Seher’i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, diziyi yarıda bırakıp, ailesinin yanına dönmesiyle herkesi şoke etmişti. Şimdilerde yeni projeleri değerlendirmeye başlayan Sıla Türkoğlu’ndan yürekleri hoplatacak pozlar geldi. İşte detaylar...

Emanet dizisinin Seher’i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, diziyi yarıda bırakıp, ailesinin yanına dönmesiyle herkesi şoke etmişti. Şimdilerde yeni projeleri değerlendirmeye başlayan Sıla Türkoğlu’ndan yürekleri hoplatacak pozlar geldi. Ünlü bir fotoğrafçının çektiği o fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşan Sıla Türkoğlu, ilginç yorumlar da aldı. Peki, Sıla Türkoğlu ne paylaştı? Sıla Türkoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Sıla Türkoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

21 Tem 2022 - 23:14 - Magazin

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