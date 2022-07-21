Emanet Dizisinin Seher’i Sıla Türkoğlu'nun Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! İç Çamaşırı Giymeyince Olanlar Oldu… Gönül Dağı Dizisiyle Anılıyordu!
Emanet dizisinin Seher’i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, diziyi yarıda bırakıp, ailesinin yanına dönmesiyle herkesi şoke etmişti. Şimdilerde yeni projeleri değerlendirmeye başlayan Sıla Türkoğlu’ndan yürekleri hoplatacak pozlar geldi. İşte detaylar...
Emanet dizisinin Seher’i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, diziyi yarıda bırakıp, ailesinin yanına dönmesiyle herkesi şoke etmişti. Şimdilerde yeni projeleri değerlendirmeye başlayan Sıla Türkoğlu’ndan yürekleri hoplatacak pozlar geldi. Ünlü bir fotoğrafçının çektiği o fotoğrafları kendi sosyal medya hesabından paylaşan Sıla Türkoğlu, ilginç yorumlar da aldı. Peki, Sıla Türkoğlu ne paylaştı? Sıla Türkoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Sıla Türkoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
21 Tem 2022 - 23:14 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.