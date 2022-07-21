Berk Oktay'ın Nişanlı Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Duygulandıran Açıklama! Herkes Ne Diyeceğini Şaşırdı; Düğün Arifesinde… “Yok Artık!”

Evlilik arifesinde olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden yeni bir açıklama geldi. Düğünün ertelendiğini duyuran Yıldız Çağrı Atiksoy, düğünü erteleme nedenlerini açıkladıktan hemen sonra annelik ile ilgili çok önemli bir itirafta bulundu. Peki, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti evlendi mi, ne zaman evleniyor? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğünü erteledi mi, neden erteledi? Yıldız Çağrı Atiksoy annelik ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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