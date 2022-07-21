Berk Oktay'ın Nişanlı Yıldız Çağrı Atiksoy’dan Duygulandıran Açıklama! Herkes Ne Diyeceğini Şaşırdı; Düğün Arifesinde… “Yok Artık!”
Evlilik arifesinde olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden yeni bir açıklama geldi. Düğünün ertelendiğini duyuran Yıldız Çağrı Atiksoy, düğünü erteleme nedenlerini açıkladıktan hemen sonra annelik ile ilgili çok önemli bir itirafta bulundu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili son gelişmeler...
Evlilik arifesinde olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden yeni bir açıklama geldi. Düğünün ertelendiğini duyuran Yıldız Çağrı Atiksoy, düğünü erteleme nedenlerini açıkladıktan hemen sonra annelik ile ilgili çok önemli bir itirafta bulundu. Peki, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti evlendi mi, ne zaman evleniyor? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğünü erteledi mi, neden erteledi? Yıldız Çağrı Atiksoy annelik ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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21 Tem 2022 - 23:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.