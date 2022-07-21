Hadise ve Murda’nın Sarmaş Dolaş Samimi Halleri Şok Etti! “Enişte Kızmasın Hadise” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Neler Oldu Neler….
Bir süredir müzik listelerine yaptıkları düet ile damga vuran ünlü pop şarkıcısı Hadise ile ünlü rap şarkıcısı Murda, geçtiğimiz gün birlikte konsere çıktı. Konser sahnesinde “İmdat” isimli yeni parçalarını söyleyen Hadise ve Murda’nın sahnede yaptıkları dans esnasındaki samimi görüntüleri sosyal medya platformlarına resmen damga vurdu. İşte Hadise'nin aşk hayatında çatırtılara sebep olacak paylaşımın detayları...
Bir süredir müzik listelerine yaptıkları düet ile damga vuran ünlü pop şarkıcısı Hadise ile ünlü rap şarkıcısı Murda, geçtiğimiz gün birlikte konsere çıktı. Konser sahnesinde “İmdat” isimli yeni parçalarını söyleyen Hadise ve Murda’nın sahnede yaptıkları dans esnasındaki samimi görüntüleri sosyal medya platformlarına resmen damga vurdu. O anları paylaşan sosyal medya kullanıcılarıysa Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’e işaret etti! Peki, Hadise ile Murda dans videosu? Hadise ile Murda’nın dansı neden tepki aldı? Hadise ile Murda’nın dansı nasıl tepkiler aldı? İşte, detaylar…
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21 Tem 2022 - 23:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.