Hadise ve Murda’nın Sarmaş Dolaş Samimi Halleri Şok Etti! “Enişte Kızmasın Hadise” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Neler Oldu Neler….

Bir süredir müzik listelerine yaptıkları düet ile damga vuran ünlü pop şarkıcısı Hadise ile ünlü rap şarkıcısı Murda, geçtiğimiz gün birlikte konsere çıktı. Konser sahnesinde “İmdat” isimli yeni parçalarını söyleyen Hadise ve Murda’nın sahnede yaptıkları dans esnasındaki samimi görüntüleri sosyal medya platformlarına resmen damga vurdu. O anları paylaşan sosyal medya kullanıcılarıysa Hadise’nin eşi Mehmet Dinçerler’e işaret etti! Peki, Hadise ile Murda dans videosu? Hadise ile Murda’nın dansı neden tepki aldı? Hadise ile Murda’nın dansı nasıl tepkiler aldı? İşte, detaylar…

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