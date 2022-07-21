Destan Dizisinden Acı Veren Haber! ATV’nin Eli Kolu Bağlandı! Sonu EDHO’dan Bile Beter Oldu! Yaşananlar Şok Ediyor!
ATV ekranlarının bu sezona damgasını vuran yapımlarından biri olan Destan dizisi için televizyon seyircisini bir hayli üzecek bir karar haberi geldi. Yeni sezona devam etmesine kesin gözüyle bakılan Destan dizisini ortaya atılan iddialara göre tahtından eden yapım, Oktay Kaynarca'nın iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam oldu. İşte detaylar...
ATV ekranlarının bu sezona damgasını vuran yapımlarından biri olan Destan dizisi için televizyon seyircisini bir hayli üzecek bir karar haberi geldi. Yeni sezona devam etmesine kesin gözüyle bakılan Destan dizisini ortaya atılan iddialara göre tahtından eden yapım, Oktay Kaynarca'nın iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam oldu. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Destan dizisinin final yapıp, yapmayacağı sorusu nihayet cevap buldu. Peki, Destan dizisi bitiyor mu, neden bitiyor? Destan dizisi final mi yapacak, ne zaman final yapacak? İşte, detaylar…
21 Tem 2022 - 23:18 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.