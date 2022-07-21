Destan Dizisinden Acı Veren Haber! ATV’nin Eli Kolu Bağlandı! Sonu EDHO’dan Bile Beter Oldu! Yaşananlar Şok Ediyor!

ATV ekranlarının bu sezona damgasını vuran yapımlarından biri olan Destan dizisi için televizyon seyircisini bir hayli üzecek bir karar haberi geldi. Yeni sezona devam etmesine kesin gözüyle bakılan Destan dizisini ortaya atılan iddialara göre tahtından eden yapım, Oktay Kaynarca'nın iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam oldu. İddiaların ardı arkası kesilmezken, Destan dizisinin final yapıp, yapmayacağı sorusu nihayet cevap buldu. Peki, Destan dizisi bitiyor mu, neden bitiyor? Destan dizisi final mi yapacak, ne zaman final yapacak? İşte, detaylar…