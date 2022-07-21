Seda Sayan ve Genç Kocası Bu Sefer Miami’de Aşka Geldi! “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Oğulcan Engin Çılgına Dönse Yeridir! 60 Yaşındaki Kadırgalı…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, soluğu balayı tatili için Fransa’nın başkenti olan Paris’te almışlardı. Paris’te ikili düğün görsellerinin fotoğraflarını çektirmişlerdi. Aşklarıyla milyonlarca kişiden tepki alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten şimdide Miami’den öyle görsellere yer verdiler ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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