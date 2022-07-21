Seda Sayan ve Genç Kocası Bu Sefer Miami’de Aşka Geldi! “Çağlar Yaşıyorsun Bu Hayatı!” Oğulcan Engin Çılgına Dönse Yeridir! 60 Yaşındaki Kadırgalı…
Aşklarıyla ortalığı yakıp yıkan Seda Sayan ve Çağlar Ökten aşkından bomba pozlar peş peşe geldi! Fransa, Hollanda derken soluğu Miami’de alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten, aşklarını milyonlara gösterecek bir paylaşımda bulundu! Hayranlarından “Çağlar yaşıyorsun bu hayatı” yorumlarını alan Ökten, 60 yaşındaki sevgilisi Kadırgalı Seda Sayan’la milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte Oğulcan Engin’in delireceğine dair yorumlar yapılan o pozlar…
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, soluğu balayı tatili için Fransa’nın başkenti olan Paris’te almışlardı. Paris’te ikili düğün görsellerinin fotoğraflarını çektirmişlerdi. Aşklarıyla milyonlarca kişiden tepki alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten şimdide Miami’den öyle görsellere yer verdiler ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.