59'luk Seda Sayan’ın Mayosu Olay Yarattı! 4 Yıldır Yaptırmadığı Göğüslerini Kocası İsteyince Yaptırmıştı! Fiziğiyle Şov Yaptı…
Bir süredir tatilden tatile savrulan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yeni bir tatilin daha başladığını duyurdu. Bu kez Antalya’da tatil yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden romantik pozlar da arkaya gelmeye başladı. Çiftten özellikle Seda Sayan’ı paylaştığı bir fotoğraf, herkesi şoke içerisinde bıraktı! İşte ilerleyen yaşına rağmen Seda Sayan ve o halleri...
Bir süredir tatilden tatile savrulan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yeni bir tatilin daha başladığını duyurdu. Bu kez Antalya’da tatil yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden romantik pozlar da arkaya gelmeye başladı. Çiftten özellikle Seda Sayan’ı paylaştığı bir fotoğraf, herkesi şoke içerisinde bıraktı! Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti ne paylaştı? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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21 Tem 2022 - 23:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.