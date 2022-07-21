59'luk Seda Sayan’ın Mayosu Olay Yarattı! 4 Yıldır Yaptırmadığı Göğüslerini Kocası İsteyince Yaptırmıştı! Fiziğiyle Şov Yaptı…

Bir süredir tatilden tatile savrulan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, yeni bir tatilin daha başladığını duyurdu. Bu kez Antalya’da tatil yapan Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden romantik pozlar da arkaya gelmeye başladı. Çiftten özellikle Seda Sayan’ı paylaştığı bir fotoğraf, herkesi şoke içerisinde bıraktı! Peki, Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti ne paylaştı? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti nasıl bir paylaşım yaptı? Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinin fotoğrafına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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