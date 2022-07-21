Tarkan’dan Sosyal Medyayı Kasıp Kavuran Paylaşım! Bu Kez Çok Başka Olacak; Gören Duyan Şok Oluyor!

Müzik piyasasına kış aylarında iddialı bir dönüş yapan Megastar Tarkan, vitesi artırdı. Yeni bir parça hazırlığı içerisinde olduğunu duyuran Tarkan, yeni şarkısının adını ve dinleyici ile buluşacağı tarihi açıkladı. Tarkan’ın yeni parçasını duyurduğu o gönderi binlerce kişi tarafından beğenilirken; yeni şarkısı da merakla beklenmeye başlandı. Peki, Tarkan’ın yeni şarkısı ne? Tarkan’ın yeni şarkısı “Yap Bi Güzellik” ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…