Tarkan'dan Yeni Şarkı Müjdesi: Tarih verdi! Paylaşımı Sosyal Medyayı Kasıp Kavurdu! Bu Kez Çok Başka Olacak; Gören Duyan Şok Oluyor!
Müzik piyasasına kış aylarında iddialı bir dönüş yapan Megastar Tarkan, vitesi artırdı. Yeni bir parça hazırlığı içerisinde olduğunu duyuran Tarkan, yeni şarkısının adını ve dinleyici ile buluşacağı tarihi açıkladı. Tarkan’ın yeni parçasını duyurduğu o gönderi binlerce kişi tarafından beğenilirken; yeni şarkısı da merakla beklenmeye başlandı. İşte Tarkan'dan heyecanlandıran mesaj ve yeni şarkısına ilişkin detaylar...
Müzik piyasasına kış aylarında iddialı bir dönüş yapan Megastar Tarkan, vitesi artırdı. Yeni bir parça hazırlığı içerisinde olduğunu duyuran Tarkan, yeni şarkısının adını ve dinleyici ile buluşacağı tarihi açıkladı. Tarkan’ın yeni parçasını duyurduğu o gönderi binlerce kişi tarafından beğenilirken; yeni şarkısı da merakla beklenmeye başlandı. Peki, Tarkan’ın yeni şarkısı ne? Tarkan’ın yeni şarkısı “Yap Bi Güzellik” ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…
21 Tem 2022 - 23:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.