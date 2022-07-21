Baba Oğul Kavgası Kızıştı! Hakan Ural En Sonunda Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Tek Gecelik İlişkim” Demişti; Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu!
Bir süredir Hakan Ural’ın “tek gecelik ilişkiden” olduğunu ima etmesiyle gündemlerden düşmeyen müzisyen Selçuk Ural’a oğlundan yanıt geldi. Sessizliğini bir müddet koruyan Hakan Ural, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde konuya ilişkin açıklamada bulundu! İşte detaylar...
Bir süredir Hakan Ural’ın “tek gecelik ilişkiden” olduğunu ima etmesiyle gündemlerden düşmeyen müzisyen Selçuk Ural’a oğlundan yanıt geldi. Sessizliğini bir müddet koruyan Hakan Ural, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde konuya ilişkin açıklamada bulundu! Peki, Hakan Ural, Selçuk Ural’ın sözlerine nasıl karşılık verdi? Hakan Ural, Selçuk Ural ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
21 Tem 2022 - 18:54 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.