- 21 Tem 2022 - 18:54

Baba Oğul Kavgası Kızıştı! Hakan Ural En Sonunda Ölüm Sessizliğini Bozdu! “Tek Gecelik İlişkim” Demişti; Sözleri Ortalığı Kasıp Kavurdu!

Bir süredir Hakan Ural’ın “tek gecelik ilişkiden” olduğunu ima etmesiyle gündemlerden düşmeyen müzisyen Selçuk Ural’a oğlundan yanıt geldi. Sessizliğini bir müddet koruyan Hakan Ural, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde konuya ilişkin açıklamada bulundu! İşte detaylar...

Bir süredir Hakan Ural’ın “tek gecelik ilişkiden” olduğunu ima etmesiyle gündemlerden düşmeyen müzisyen Selçuk Ural’a oğlundan yanıt geldi. Sessizliğini bir müddet koruyan Hakan Ural, hiç kimsenin beklemediği bir şekilde konuya ilişkin açıklamada bulundu! Peki, Hakan Ural, Selçuk Ural’ın sözlerine nasıl karşılık verdi? Hakan Ural, Selçuk Ural ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

21 Tem 2022 - 18:54 - Magazin

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