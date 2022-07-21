Demet Özdemir Hastalıktan Sonra Çöktü! Son Halini Görenler Donup Kalıyor; Koluna O İsim Girmese… “Allah Yardımcın Olsun Demet!”

Geçtiğimiz aylarda Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, isteme ve nişan töreni yapmışlardı. Nişan ve isteme töreninden hemen sonra ön balayına çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, tekne tatilinden paylaşımlarda bulunmuşlardı. Demet Özdemir, tatil dönüşünde koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve sevenlerini çılgına çevirmişti. Peki, Demet Özdemir’in son durumu ne?

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