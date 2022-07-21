50'lik Defne Samyeli İç Çamaşırlı Pozları Göstere Göstere Paylaştı! Kızlarını Solladı Geçti; Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Çok Güzelsin Be!”

Ekranlara tamamen veda eden Defne Samyeli, artık sadece sahnelerden sevenlerinin karşısına çıkacağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun oyunculuk defterini kapatma nedeni ise şok etmişti. Artık başrol olarak bulunmayacağı hiçbir dizide olmayacağını dile getiren Defne Samyeli, sosyal medya üzerinden sık sık sahnelerden pozlar paylaşmıştı. Samyeli’nin en son yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İç çamaşırını gösteren bir poz veren güzel oyuncu bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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