50'lik Defne Samyeli İç Çamaşırlı Pozları Göstere Göstere Paylaştı! Kızlarını Solladı Geçti; Fiziğiyle Akılları Başlardan Aldı! “Çok Güzelsin Be!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, iç çamaşırını göstere göstere paylaşınca akıllar başlardan gitti. 50 yaşındaki güzel oyuncu, kızlarını adeta solladı geçti! Fiziğiyle akılları başlardan alıp götüren Defne Samyeli’ye hayranları ise “Çok güzelsin be” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ekranlara tamamen veda eden Defne Samyeli, artık sadece sahnelerden sevenlerinin karşısına çıkacağını duyurmuştu. Başarılı oyuncunun oyunculuk defterini kapatma nedeni ise şok etmişti. Artık başrol olarak bulunmayacağı hiçbir dizide olmayacağını dile getiren Defne Samyeli, sosyal medya üzerinden sık sık sahnelerden pozlar paylaşmıştı. Samyeli’nin en son yapmış olduğu paylaşımsa yürekleri hoplattı! İç çamaşırını gösteren bir poz veren güzel oyuncu bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.