Acun Ilıcalı ve Sevgilisi Birbirine Girdi! Konu Ne Şeyma Subaşı, Ne Başka Bir Şey… Acun Ilıcalı’nın Hatası Başına Büyük Çorap Ördü!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, iddialara göre sevgilisiyle birbirine girdi! Akıllara ilk olarak Şeyma Subaşı gelse bile bambaşka bir şey çıkınca herkes şok oldu! Acun Ilıcalı’nın biricik aşkına büyük bir hata yapması resmen başına büyük bir çorap ördü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı’ndan ayrıldıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya’yla bir aşka başlamıştı. Şeyma Subaşı’yla benzerliği çok konuşulan Ayça Çağla Altunkaya, herkesi şaşırtmıştı. Ayça Çağla Altunkaya’ya çok aşık olduğunu her seferinde gösteren Acun Ilıcalı, öyle bir hata yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.